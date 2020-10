In Umbria già più contagi Covid fase 1

(ANSA) - PERUGIA, 27 OTT - In Umbria nell'attuale seconda fase della pandemia Covid "sono già stati superati i contagi della prima fase". Lo ha detto la presidente della Regione Donatella Tesei illustrando in Assemblea legislativa la situazione legata all'emergenza sanitaria. "L'epidemia - ha aggiunto - ha un ritmo giornaliero mai visto così come la velocità di propagazione. Un'onda completamente diversa dalla fase 1". La presidente ha parlato di un contagio "massivo e diffuso seppure senza focolai particolari".

Tesei ha quindi ricordato che i ricoverati a oggi sono il 5,8% dei contagiati e le terapie intensive lo 0,6% (il 10% dei ricoverati). "Naturalmente - ha aggiunto - sono dati che non ci possono far stare tranquilli ma non possiamo certamente negare che l'onda è completamente diversa. Fatta prevalentemente da asintomatici e pauci-sintomatici. Tanto e vero che in questa fase due abbiamo trovato e isolato un numero maggiore di contagi che in tutta la gestione della fese 1". (ANSA).