Capigruppo maggioranza, temporaneo uso Covid ospedale Spoleto

(ANSA) - PERUGIA, 27 OTT - La scelta di utilizzare l'ospedale di Spoleto come struttura Covid "è una disposizione temporanea dettata dall'emergenza alla fine della quale saranno rispristinati tutti i servizi attualmente in essere". Lo hanno ribadito i capigruppo della maggioranza in Regione, Stefano Pastorelli (Lega), Eleonora Pace (Fratelli d'Italia), Roberto Morroni (Forza Italia), Paola Agabiti (Tesei Presidente) incontrando una delegazione dei presenti alla manifestazione contro l'utilizzo della struttura.

I capigruppo della maggioranza hanno inoltre confermato la "disponibilità della Giunta regionale ad inserire tale impegno in un prossimo atto di indirizzo, ritendo fondamentale la struttura sanitaria di Spoleto per l'intero comprensorio spoletino e della Valnerina". (ANSA).