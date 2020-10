Aperta una immissione sulla Flaminia a Eggi

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 27 OTT - L'Anas ha aperto al traffico un'immissione sulla Flaminia a Spoleto, che consente l'accesso diretto sulla statale in direzione Spoleto/Terni/Roma per il traffico proveniente dalla zona industriale che gravita sulla sede storica della Flaminia.

I lavori hanno riguardato, in particolare, la realizzazione di una bretella che dalla rotatoria situata sull'area dello svincolo di Eggi si innesta sulla stessa strada statale 3, per uno sviluppo complessivo di circa 300 metri. La sezione ha una piattaforma di larghezza pari a 6,5 metri, formata da una corsia monodirezionale da 4 metri e banchine di 1 metro a sinistra e 1,5 metri a destra.

La bretella è stata realizzata sul sedime del vecchio tracciato della Flaminia, ripristinando - con adeguamento secondo le normative attuali - un accesso rimasto intercluso a seguito del cantiere ferroviario per il potenziamento della linea Orte-Falconara.

L'intervento ha riguardato anche la riconfigurazione del tratto della statale Flaminia che passa da due a quattro corsie (dal km 128,900), con il riposizionamento della barriera new jersey e l'installazione di un attenuatore d'urto, oltre all'installazione di nuove barriere laterali di sicurezza e alla riconfigurazione della segnaletica.

Infine è stato eseguito il risanamento profondo della pavimentazione nel tratto di innesto della bretella, con realizzazione di asfalto drenante, in coordinamento con gli analoghi interventi di manutenzione programmata già in corso lungo la direttrice.

L'investimento complessivo è di circa 700mila euro. (ANSA).