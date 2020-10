Prima Commissione propone soppressione tre Organismi

(ANSA) - PERUGIA, 26 OTT - La prima Commissione dell'Assemblea legislativa, presieduta da Daniele Nicchi, ha approvato all'unanimità l'atto amministrativo proposto dalla Giunta per l'individuazione degli organismi collegiali considerati 'indispensabili' e di quelli considerati 'non indispensabili', proponendo la soppressione di tre organismi e l'abrogazione di due. Inoltre l'Organismo, che si è riunito in videoconferenza dalla Sala Brugnoli di Palazzo Cesaroni, ha approvato all'unanimità il testo del disegno di legge, proposto dalla Commissione Statuto e con primo firmatario il presidente Daniele Carissimi, che modifica la legge regionale "28/2012" con riferimento al trattamento economico dei consiglieri regionali e degli assessori in relazione alle decurtazioni legate alle assenze non giustificate. Per entrambi gli atti il relatore in Aula sarà il presidente Daniele Nicchi.

Infine è stata ascoltata l'informativa da parte degli uffici di Palazzo Cesaroni sulla Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento della legge europea sul clima, puntando ad inserire obiettivi più ambiziosi.

Al termine della seduta il presidente Nicchi ha ricordato che "con l'approvazione dell'atto sugli organismi indispensabili e non indispensabili, termina un lavoro durato dieci mesi".

(ANSA).