Clima mesto nei locali pubblici di Terni

(ANSA) - TERNI, 26 OTT - Aria mesta nei locali pubblici di Terni che si sono adeguati alle nuove norme contenute nell'ultimo Dpcm e alle 18 hanno interrotto il servizio ai tavoli e al banco.

In alcuni casi le porte sono rimaste aperte e le luci accese, per consentire il servizio d'asporto e le consegne, ma dentro i locali rimangono vuoti.

"Avremmo potuto lavorare ancora tanto con gli aperitivi e invece eccoci qui da soli, c'è profonda tristezza" spiega Stefano Amici, titolare di Pazzart. "A quest'ora - continua - avrei avuto in servizio tre dipendenti e invece ora ce ne è solo uno".

Molti altri commercianti hanno invece deciso di chiudere le direttamente saracinesche. "Per ora abbiamo deciso che non varrebbe la pena continuare a lavorare - dice la dipendente di una caffetteria-gelateria di piazza Europa -. Più in là vedremo come si metteranno le cose. Di certo c'è un clima molto pesante, tutto il giorno lo è stato".

E proprio alle 18 diverse decine di titolari dei locali si sono nuovamente ritrovati in piazza Tacito per una manifestazione pacifica contro il Dpcm. (ANSA).