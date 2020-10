A Perugia si abbassano saracinesche negozi centro

(ANSA) - PERUGIA, 26 OTT - Saracinesche abbassate alle 18 nel centro storico di Perugia in una serata caratterizzata da meno gente del solito. Bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie e altre attività commerciali hanno così chiuso la loro prima giornata dopo il nuovo Dpcm.

Qualcuno ha anticipato già dalle 17 la cessazione dell'attività, mentre gli altri negozi proseguono la loro giornata lavorativa.

Intanto alcuni baristi e ristoratori anche a Perugia si sono dati appuntamento per manifestare in piazza IV Novembre contro le restrizioni imposte dal nuovo Decreto. In piazza però soprattutto forze dell'ordine, giornalisti, fotografi e cineoperatori. (ANSA).