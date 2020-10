Tesei, Gambetti ha profonde qualità umane

(ANSA) - PERUGIA, 25 OTT - "Apprendo con estremo piacere la notizia della nomina a Cardinale di padre Mauro Gambetti, Custode del Sacro Convento di Assisi, annunciata oggi da papa Francesco": è quanto afferma la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei.

"Ho avuto più volte modo di incontrarlo e confrontarmi con lui - dice la presidente - e di apprezzarne le profonde qualità umane e spirituali. Sono certa che come in questi anni alla guida della comunità francescana del Sacro Convento, saprà svolgere al meglio questo nuovo ministero della Chiesa.

Ringrazio padre Gambetti per quanto ha fatto per la nostra comunità, per la quale è sempre stato prezioso - conclude la presidente Tesei - e invio a nome degli umbri il più sincero augurio per questo importante incarico". (ANSA).