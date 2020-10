Ceu augura "fecondo ministero" a padre Gambetti

(ANSA) - PERUGIA, 25 OTT - I vescovi dell'Umbria "ringraziano il Santo Padre che, ancora una volta, ha guardato benevolmente alla nostra regione chiamando il custode del Sacro Convento di Assisi a far parte del Collegio cardinalizio". Lo afferma la Conferenza episcopale umbra.

"Al neo cardinale padre Mauro Gambetti, ricordando la proficua collaborazione di questi anni", i vescovi esprimono "vive felicitazioni ed augurano un fecondo ministero come immediato collaboratore del Sommo Pontefice nel suo ministero di Vescovo di Roma, per il bene di tutto il santo popolo fedele di Dio". (ANSA).