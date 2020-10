Bacchetta, gioia per Gambetti cardinale

(ANSA) - PERUGIA, 25 OTT - "Ascoltare Papa Francesco all'Angelus e sentire che tra i nuovi cardinali nominati c'è fra Mauro Gambetti mi ha riempito di gioia. Credo di esprimere senza alcun dubbio i sentimenti di entusiasmo che l'intera comunità della Provincia di Perugia sente nel proprio cuore per la stima e l'affetto provati verso il Custode del Sacro Convento e per l'intera comunità dei Frati di Assisi di cui padre Enzo Fortunato è attento interprete": così il presidente della Provincia di Perugia Luciano Bacchetta.

"Con l'umiltà che lo contraddistingue - ha sottolineato Bacchetta - fra Mauro si è schernito. Ha parlato di scherzi da Papa, ma tutti noi sappiamo che la sua nomina è un gesto serissimo che conferma il senso di questo Pontificato tutto rivolto agli ultimi e a quegli uomini di Chiesa che quotidianamente volgono il loro sguardo e le loro opere a sostegno dei bisognosi. In questa ottica si colloca l'alto ufficio a cui è chiamato questo francescano sempre al servizio di una missione che fonda le radici nel Poverello di Assisi, esempio e guida per tutti gli umbri e le donne e gli uomini di tante parti del mondo. Non posso quindi, nel congratularmi con fra Mauro Gambetti, che esprimere gratitudine al Santo Padre per aver ancora una volta onorato la nostra Provincia affidando ad un proprio figlio un incarico di così grande importanza e responsabilità. Un incarico che sono certo - conclude Bacchetta - fra Mauro saprà interpretare nel modo che ben conosciamo, a favore della pace, della fratellanza e dell'amore verso il prossimo". (ANSA).