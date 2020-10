Potenziati i Cup nei Centri di salute territoriali Usl Umbria 1

(ANSA) - PERUGIA, 24 OTT - Sono stati potenziati i Cup nei Centri di salute territoriali della Usl Umbria 1.

Le postazioni Cup saranno riorganizzate - spiega la stessa Usl in una nota - a seguito della chiusura (alle sole prenotazioni) degli sportelli Cup ospedalieri, motivata dalla necessità di evitare assembramenti in ospedale al fine di tutelare la salute dei cittadini e degli operatori.

Il personale verrà spostato nelle postazioni territoriali dei distretti, anche per migliorare e rendere più accessibile il servizio agli utenti.

Nela nota si ricorda che le prestazioni possono essere prenotate anche attraverso i Farma Cup (nelle farmacie abilitate), il Numero Umbria salute (Nus) 800.63.63.63 (ore 8-18 dal lunedì al venerdì esclusi festivi, servizio gratuito da telefono fisso e mobile). Viene, inoltre, raccomandato, quando possibile, di privilegiare le prenotazioni online da www.cupumbria.it (tramite attivazione Spid o Ts/Cns).

In ospedale, comunque, il Cup resterà accessibile per coloro che hanno già una prenotazione e devono pagare, oppure per chi deve prenotare controlli o approfondimenti successivi e relativi alla prestazione appena ricevuta. (ANSA).