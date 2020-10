Nuovo poliambulatorio al Serafico di Assisi

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 23 OTT - L'istituto Serafico di Assisi amplia la propria offerta di servizi. Oggi è stato inaugurato il nuovo poliambulatorio specialistico pensato e organizzato a misura delle persone con disabilità. Presente alla cerimonia anche la presidente della Regione Donatella Tesei.

La struttura è dotata di ambienti accoglienti, accessibili, con le strumentazioni adatte a prendersi cura delle persone più fragili. Si aggiunge a quelli già esistenti di fisiatria, neuropsichiatria infantile e al servizio che esegue indagini diagnostiche e valutazioni clinico-funzionali globali o specifiche per ogni singola area funzionale. Sono ora operativi anche gli ambulatori di neurologia pediatrica, il servizio di neurofisiopatologia pediatrica, l'ambulatorio multidisciplinare pediatrico, quello oculistico e odontoiatrico.

"La sfida vissuta giornalmente accanto ai nostri ragazzi e alle loro famiglie ci offre l'occasione per migliorare continuamente la nostra attività. In un momento di buio per la nostra sanità, nuovamente messa a dura prova dall'emergenza Covid-19, si è aperto uno spiraglio di luce e siamo finalmente riusciti a completare il primo nucleo di ambulatori specialistici dedicati alle persone con disabilità" ha sottolineato l'avvocato Francesca Di Maolo, presidente dell'Istituto Serafico.

Tesei ha definito il Serafico "un luogo meraviglioso dove si comprende il valore della vita in tutte le sue declinazioni".

(ANSA).