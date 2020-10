Usl Umbria 2 al lavoro per conversione ospedale Spoleto

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 22 OTT - La direzione strategica aziendale della Usl Umbria 2 è al lavoro al "San Matteo degli Infermi" di Spoleto per dare attuazione al piano regionale di riconversione della rete ospedaliera annunciato nella giornata di ieri dai vertici dell'esecutivo regionale.

All'ufficializzazione del piano regionale da parte della presidente Donatella Tesei è seguita una riunione tecnica e organizzativa ai massimi livelli. La fase di transizione e riorganizzazione delle attività con la creazione a Spoleto di posti letto dedicati all'assistenza di pazienti positivi al Covid-19 è "decisamente delicata - spiega una nota della Usl - per tale motivo sono state analizzate in modo approfondito le criticità da affrontare e predisposto un piano minuzioso di misure tese a garantire la massima sicurezza al personale, ai pazienti, alla comunità cittadina e, nel contempo, utili a contrastare la crisi pandemica".

Prioritario - è stato sottolineato - diventa il lavoro di tutti gli operatori sanitari e tecnici che insieme verificheranno, struttura per struttura, gli interventi necessari a garantire la sicurezza degli operatori. Tutto questo prevedendo anche specifici corsi di formazione ed adeguata fornitura di dispositivi di protezione. Verranno installate telecamere nelle stanze di degenza e forniti tablet agli utenti per la comunicazione con i familiari. L'Azienda Usl Umbria 2 istituirà un servizio di supporto psicologico.

La direzione strategica aziendale assicura che la trasformazione del presidio nn comporterà la riduzione delle attività ambulatoriali. Anche i servizi di dialisi, la radioterapia e il day hospital oncologico del "San Matteo degli Infermi" rimarranno attivi, così come i controlli cardiologici e lo screening senologico.