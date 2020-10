In isolamento sindaco e Giunta Amelia

(ANSA) - AMELIA (TERNI), 22 OTT - Tutta la Giunta comunale di Amelia è stata messa in isolamento dopo che uno dei membri è risultato positivo al Covid-19. Lo riferisce la sindaca, Laura Pernazza, anche lei in isolamento fiduciario insieme agli altri tre assessori venuti a contatto con il collega, in attesa dei risultati dell'indagine epidemiologica avviata dall'Usl Umbria 2.

Gli uffici comunali sono stati intanto sottoposti a sanificazione. (ANSA).