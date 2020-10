Aumento record nuovi casi Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 22 OTT - Nuovo balzo record di casi positivi al Covid in Umbria, 407 in un solo giorno, 5.860 dall'inizio della pandemia. Il dato è stato fornito dal commissario per l'emergenza Antonio Onnis in una conferenza stampa.

In aumento anche i ricoverati, 193, 21 in più rispetto a ieri, mentre passano da 20 a 22 i pazienti in terapia intensiva.

Segnalati due nuovi morti, ora 97, e 90 guariti, 2.488 totali.

Passano così da 2.960 a 3.275 gli attualmente positivi.

Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 4.006 tamponi, 266.398 dall'inizio della pandemia. (ANSA).