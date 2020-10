Aumentano immatricolazioni Università Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 22 OTT - "Per l'anno accademico 2020-2021 registriamo un aumento delle immatricolazioni pari al 44,5%. Ad oggi sono già 9.100 gli iscritti rispetto a una media standard degli ultimi anni che si attestava attorno ai 5.800-6 mila iscritti": a dirlo è il rettore dell'Università degli studi di Perugia, Maurizio Oliviero. "È un dato estremamente incoraggiante, tenendo conto che c'è tempo ancora per iscriversi fino al 9 novembre", ha aggiunto.

"Un altro dato importante - sottolinea il rettore - è che dopo tanti anni registriamo la presenza di studenti da tutte le regioni italiane, nessuna esclusa. Questo - specifica - fa sì che il nostro ateneo si riappropri di quel senso di istituzione universitaria nazionale". Oliviero ricorda, appunto, che "quasi la metà delle nuove immatricolazioni provengono da fuori regione e questo non era scontato, dato che la pandemia avrebbe potuto consigliare alle famiglie di iscrivere i propri figli nelle università più vicine". "I giovani invece - aggiunge il rettore - hanno dimostrato di credere in noi ed ora spetta a noi rispondere alle loro aspettative". (ANSA).