ANSA-IL-PUNTO/ COVID: in Umbria nuovo record casi in giorno

(ANSA) - PERUGIA, 22 OTT - L'Umbria registra un aumento record di casi positivi al Covid in un solo giorno, 407, 5.860 dall'inizio della pandemia. Il dato è emerso nel corso di una conferenza stampa del commissario per l'emergenza Antonio Onnis.

In aumento anche i ricoverati, 193, 21 in più rispetto a ieri, mentre passano da 20 a 22 i pazienti in terapia intensiva.

Segnalati due nuovi morti, ora 97, e 90 guariti, 2.488 totali.

Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 4.006 tamponi, 266.398 dall'inizio della pandemia.

"Stiamo superando tristemente ogni record" ha detto Onnis. Il commissario, riferendosi ai dati di oggi, ha parlato di "difficoltà di tracciamento" dei nuovi casi e di "prendere in carico volumi così elevati". Per il commissario quella che si sta affrontando contro il Covid-19 "non è una guerra ma più una guerriglia, perché il nemico ci attacca alle spalle". Covid hotel e attività domiciliari sono "le priorità" della politica sanitaria evidenziate dal commissario. Altri elementi su cui si sta lavorando, ha spiegato Onnis, sono legati al coinvolgimento sul territorio "delle forze che sono in grado di dare un contributo" come medici e pediatri. Azioni sono rivolte anche a potenziare le Usca per la sorveglianza dei pazienti che sono a casa: le Asl 1 e Asl 2 possono ora contare su 40 medici operanti sette giorni su sette.

Onnis si è infine soffermato sulla "nuova strategia di testing" che "essenzialmente prevede di diagnosticare tempestivamente i sintomatici con tampone molecolare per poi porli in isolamento contumaciale e isolare i contatti stretti senza testarli nell'immediato".

Intanto tutta la Giunta comunale di Amelia è stata messa in isolamento dopo che un componente è risultato positivo al Covid.

Lo ha riferito la sindaca, Laura Pernazza, anche lei in isolamento fiduciario insieme agli altri tre assessori venuti a contatto con il collega, in attesa dei risultati dell'indagine epidemiologica avviata dall'Usl Umbria 2. (ANSA).