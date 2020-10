Lega, giusta decisione Regione sugli ospedali

(ANSA) - PERUGIA, 21 OTT - "È un momento assolutamente difficile per il Paese e per l'Umbria vista la recrudescenza del Covid e i numeri che si prospettano in un orizzonte non troppo lontano. Alla luce di questo, riteniamo giusta la decisione della Giunta regionale di predisporre tutti gli ospedali umbri per rispondere prontamente al verificarsi di nuovi casi": lo sostengono i parlamentari umbri della Lega, Stefano Lucidi, Virginio Caparvi, Riccardo Augusto Marchetti, Valeria Alessandrini, Barbara Saltamartini, Luca Briziarelli, Simone Pillon. "Siamo soddisfatti dell'impegno preso dalla presidente Tesei - aggiungono - nel dire che nessun ospedale verrà smantellato e che, non appena ci saremo lasciati l'emergenza alle spalle, speriamo nel più breve tempo possibile, continuerà nel compito di portare avanti la riprogettazione della sanità umbra dopo le politiche sbagliate e autoreferenziali della sinistra negli anni precedenti".

"Chi vorrebbe speculare politicamente in un momento così difficile, che non riguarda una sola regione o una sola fazione politica, ma l'intera nazione e ognuno di noi - sostengono i parlamentari della Lega -, paventando chiusure e smantellamenti, verrà smentito dai fatti. Superata l'emergenza, la giunta Tesei darà risposte concrete e riorganizzerà in maniera efficiente i servizi sanitari come promesso". (ANSA).