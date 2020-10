In Umbria ricoveri Covid più 254% in 16 giorni

(ANSA) - PERUGIA, 21 OTT - "In 16 giorni, dal 4 al 20 ottobre, in Umbria si è passati da 48 a 170 ricoveri di positivi al Covid, il 254% in più, mentre i ricoveri nel reparto di terapia intensiva dai sei del 4 ottobre sono diventati 20, con una crescita del 233 per cento": lo ha detto l'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto nel corso di una conferenza stampa. "L'indice Rt - ha aggiunto - al 20 marzo era di 1 e oggi è all'1,692". L'assessore ha quindi rilevato l'evoluzione "esponenziale" dei contagi Covid. (ANSA).