In Umbria contagiati Covid 80 operatori sanità

(ANSA) - PERUGIA, 21 OTT - Sono 80 in Umbria gli operatori sanitari attualmente positivi al Covid. E' quanto emerso da una conferenza stampa dei vertici della Regione per fare il punto della situazione.

Riguardo alle strutture per anziani sono 27 gli ospiti contagiati in cinque strutture ai quali si aggiungono 20 operatori. "Proseguiamo con gli screening - ha detto il direttore della Sanità Claudio Dario - e intanto abbiamo chiuso gli accessi ai familiari. La situazione non è particolarmente critica".

Contagiati dal Covid anche 23 ospiti di un istituto religioso di Perugia. (ANSA).