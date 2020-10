Da Tela Umbria arriva mascherina "da sera"

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 21 OTT - Mascherina "da sera", "Luxury", per le grandi occasioni: dai telai dell'800 esce fuori un capolavoro della tradizione tessile. E' prodotta da Tela Umbra con tessuto in puro lino e filo dorato in "limited edition". "Essendo stata creata con filo dorato ha una trama diversa da quella tipica in solo lino", precisano dall'azienda.

"E' il nostro fiore all' occhiello, una ulteriore e pregiata specializzazione della produzione che Tela Umbra talvolta propone con temi e progetti particolari con un occhio attento all'attualità", ha dichiarato il presidente Pasquale La Gala.

Il Laboratorio Tela Umbra, fondato nel 1908 dalla baronessa Alice Hallgarten e dal marito Leopoldo Franchetti, è una esperienza storica e produttiva considerata unica al mondo. È infatti un laboratorio nel quale vengono prodotti artigianalmente manufatti utilizzando lino puro, lavorati su telai manuali di fine '800, utilizzando disegni originali di epoca medioevale e rinascimentale.