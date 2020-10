ANSA-IL-PUNTO/COVID: in Umbria più casi ma frenano ricoveri

(ANSA) - PERUGIA, 21 OTT - Fanno registrare un nuovo balzo avanti i contagi Covid in Umbria, 350 nell'ultimo giorno con un più 80 per cento rispetto al dato di ieri, 5.453 totali dall'inizio della pandemia. Secondo quanto riporta in sito della Regione rallenta invece l'incremento dei ricoverati, passati da 170 a 172, mentre rimangono stabili a 20 quelli in intensiva.

Segnalati invece due nuovi morti nell'ultimo giorno (una donna di 84 anni all'ospedale di Foligno e un novantunenne in quello della Media valle del Tevere), 95 totali, e 68 guariti, 2.398 in tutto. Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 3.688 tamponi, 262.392 totali.

Il punto è stato fatto in una conferenza stampa dei vertici della Regione. La situazione del contagio Covid in Umbria "è seria e va affrontata con senso di responsabilità da parte di tutti" ha detto la presidente Donatella Tesei. "Ho chiesto l'attivazione di un Tavolo con le prefetture e Anci per mettere in campo tutte le misure per contrastare assembramenti ed evitare il dilagare della pandemia" ha aggiunto. La presidente ha annunciato altre due ordinanze per "ampliare la capacità di risposta della rete ospedaliera regionale" per garantire "la giusta risposta sanitaria" anche per le patologie non Covid.

Coinvolgendo gli ospedali di Spoleto e Pantalla nell'assistenza dei pazienti legati al coronavirus.

Nello stesso incontro è emerso che sono 80 in Umbria gli operatori sanitari attualmente positivi. Riguardo alle strutture per anziani sono 27 gli ospiti contagiati in cinque strutture ai quali si aggiungono 20 operatori.

E' intanto in arrivo una nuova convenzione per un altro hotel Covid (uno è già in funzione) per chi non può garantire l'isolamento in casa. (ANSA).