Mezzo per spostamenti disabile Attigliano

(ANSA) - ATTIGLIANO (TERNI), 20 OTT - Lucrezia, adolescente disabile di Attigliano, potrà finalmente raggiungere la sua scuola superiore di Amelia grazie ad un automezzo speciale acquistato con la raccolta fondi organizzata dall'associazione culturale 'Club lampeggiante blu', dedita da anni al restauro e alla salvaguardia del patrimonio storico delle auto delle forze dell'ordine che hanno fatto la storia dell'Italia.

Per arrivare alla somma necessaria per acquistare il mezzo - munito di pedana elevatrice e a disposizione anche di altre persone con disabilità - è stata venduta anche un'auto della collezione di proprietà del Club. "Le auto delle forze dell'ordine, ritrovate, restaurate e salvaguardate, continuano a fare del bene in Italia e all'estero, per i bimbi, i disabili e chiunque sia in difficoltà" dice il presidente dell'associazione di volontariato, Luigi Altavilla.

L'iniziativa della raccolta fondi si affianca alle tante attività di solidarietà dei 'cuori blu', tra cui la realizzazione di un calendario che sarà presentato in anteprima presso Autoemotodepoca 2021 in programma alla Fiera di Padova, da giovedì a domenica. Per l'occasione Club esporrà tre rarissime vetture d'epoca. Il ricavato della vendita dei calendari, prenotabili via mail a info@lampeggianteblu.it, verrà sempre destinato a progetti benefici. (ANSA).