In Umbria 194 nuovi casi Covid ma con più di 4 mila tamponi

(ANSA) - PERUGIA, 20 OTT - Sono stati 194 i nuovi casi di coronavirus individuati in Umbria nell'ultimo giorno, 5.103, complessivi, a fronte però di 4.371 tamponi analizzati, 258.701 dall'inizio della pandemia. Emerge dai dati della Regione.

Continuano intanto ad aumentare i ricoverati in ospedale 170, 24 più di ieri, 20 dei quali (erano 15) in intensiva.

Nell'ultimo giorno sono stati poi certificati 88 nuovi guariti, 2.330 in totale, mentre si mantengono 93 i deceduti.

Gli attualmente positivi sono ora 2.680 contro i 2.574 dell'ultimo giorno. (ANSA).