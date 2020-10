Covid, controlli forze polizia a Città Castello

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 20 OTT - Carabinieri della stazione di Città di Castello e polizia locale insieme per i controlli finalizzati alla prevenzione all'uso di stupefacenti e del rispetto delle normative anti-Coviv19: presidi sono stati istituiti in piazza Garibaldi nei pressi delle fermate dei bus e davanti ad alcune scuole superiori della città.

L'operazione rientrano nell'ambito del progetto finanziato dal ministero dell'Interno presentato dalla polizia municipale. Il Comune di Città di Castello era stato infatti individuato dal Ministero fra i comuni beneficiari delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana destinate al finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dello spaccio nei pressi degli istituti scolastici per l'anno scolastico 2020-2021 ( "Scuole Sicure 2020/2021 ").

"L'avvio di questo importante progetto - commentano il sindaco e il vice-sindaco e assessore tifernate alla Polizia Municipale, Luciano Bacchetta e Luca Secondi - testimonia da un lato le capacità di progettazione della amministrazione comunale che in questo modo è sempre pronta a cogliere le opportunità di finanziamento; d'altro lato riafferma come fra i principali obbiettivi vi sia quello educativo, specie delle fasce giovanili, al rispetto civico ed un controllo preventivo anche sul versante delle disposizioni del contenimento della pandemia Covid19". (ANSA).