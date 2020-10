Convenzione tra Scuola umbra e Nemetria

(ANSA) - PERUGIA, 20 OTT - Sottoscritta oggi una convenzione tra la Scuola umbra di amministrazione pubblica e l'associazione Nemetria per l'implementazione di attività formative a favore del personale dirigente e dipendente del comparto pubblico e privato regionale. L'accordo è arrivato al termine di un meeting online al quale hanno partecipato, tra gli altri, l'amministratore unico della Scuola, Marco Magarini Montenero, e il segretario generale di Nemetria, Laura Radi.

Magarini ha definito la convenzione come "un'altra tappa importante nel percorso virtuoso di collaborazioni istituzionali promosso dalla Scuola umbra di amministrazione pubblica". "Dopo l'accordo, siglato il primo ottobre scorso con Sda Bocconi per la realizzazione di giornate formative di contenuto manageriale da svolgersi in Umbria - ha aggiunto-, oggi sigliamo l'intesa con Nemetria. Grazie alla convenzione, appena firmata, si darà avvio ad una sistematica e sinergica attività formativa congiunta, con il comune obiettivo di approfondire tematiche giuridiche, economiche e sociali rilevanti per il territorio umbro".

Soddisfazione per il risultato raggiunto è stata espressa anche da Laura Radi. "Sono davvero entusiasta della collaborazione - ha affermato - e ritengo che sia una grande opportunità per il territorio umbro. Il lavoro congiunto di due realtà altamente qualificate nella formazione rappresenta indiscutibilmente il modo più adeguato e concreto per sviluppare e qualificare la formazione e la professionalità dalle quali, è chiaro, non è più possibile prescindere". (ANSA).