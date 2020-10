ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria, più nuovi casi e più tamponi

(ANSA) - MARSCIANO (PERUGIA), 20 OTT - "C'è un nemico e dobbiamo combatterlo tutti insieme. In questo momento mettendo le mascherine, rispettando il distanziamento e curando con attenzione l'igiene delle mani. In attesa che il vaccino arrivi, speriamo prima possibile. Perché in questo momento non c'è una via unica e certa per uscirne". E' l'appello lanciato da Antonio Metastasio, psichiatra e geriatra di Terni impegnato nella sperimentazione del vaccino per il Covid che AstraZeneca sta sviluppando con l'Universita' di Oxford. Lo fa rispondendo all'ANSA. A Cambridge dove vive Metastasio si è sottoposto a una nuova visita di controllo, che ha dato esito positivo, nell'ambito del trial per il vaccino.

Sul fronte più strettamente interno dell'epidemia è emerso che sono stati 194 i nuovi casi di coronavirus individuati in Umbria nell'ultimo giorno, 5.103, complessivi, a fronte però di 4.371 tamponi analizzati, 258.701 dall'inizio della pandemia.

Continuano intanto ad aumentare i ricoverati in ospedale 170, 24 più di ieri, 20 dei quali (erano 15) in intensiva. Nell'ultimo giorno sono stati poi certificati 88 nuovi guariti, 2.330 in totale, mentre si mantengono 93 i deceduti.

Un caso di positività ha riguardato anche un dipendente del Comune di Marsciano e il sindaco Francesca Mele ha disposto la chiusura al pubblico, in via temporanea, degli uffici. La misura, di carattere precauzionale, è stata adottata per tutelare la sicurezza degli utenti e dei dipendenti, "salvaguardando l'erogazione dei servizi comunali essenziali".

(ANSA).