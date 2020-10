Webinar su Cascata Marmore, Trasimeno e Castelluccio

(ANSA) - PERUGIA, 19 OTT - Il consigliere regionale Vincenzo Bianconi (Gruppo misto) rimarca l'importanza di rafforzare l'immagine dell'Umbria anche attraverso la valorizzazione di "tre luoghi iconici come la Cascata delle Marmore, il Lago Trasimeno ed il Piano Grande di Castelluccio". Per questo, Bianconi promuove una serie di webinar che intendono riunire virtualmente i principali attori locali e i rappresentanti delle associazioni di categoria. Gli incontri inizieranno domani con i rappresentanti di Norcia.

Bianconi propone "un 'viaggio virtuale' all'insegna del contatto con la natura, bellezza, sport outdoor, paesaggi e silenzi. Questi tre - osserva - sono i punti cardine ai quali poi aggiungere gli altri luoghi magici e meno noti della regione. La volontà - spiega - è quella di generare un percorso di rafforzamento economico-turistico sostenibile in Umbria partendo dall'immagine del 'Cuore verde d'Italia'".

L'obiettivo è che gli webinar, "riuniscano virtualmente i principali attori locali e i rappresentanti delle maggiori associazioni di categoria per un confronto. Inizieremo - fa sapere Bianconi - il 20 ottobre, alle 17, con i rappresentanti di Norcia per proseguire, il 22 (ore 17), con le Cascate delle Marmore e il 26 (ore 17) con il Lago Trasimeno".

Per iscriversi e partecipare ai webinar inviare una mail a vincenzo.bianconi@alumbria.it(link sends e-mail) specificando la data di interesse. (ANSA).