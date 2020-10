167 nuovi casi di Covid in Umbria e un decesso

(ANSA) - PERUGIA, 19 OTT - Sono 167 i nuovi casi di contagio al coronavirus accertati in Umbria nelle ultime 24 ore, dopo il picco di 327 di ieri.

Basso, come sempre nel fine settimana, il numero dei tamponi processati: sono 1.028 secondo quanto si è appreso in Regione.

Si registra un decesso in più: un uomo di 79 anni positivo al Covid è morto nella serata del 18 ottobre all'ospedale di Terni, secondo quanto ha reso noto l'azienda ospedaliera.

Il paziente, residente a Terni, era ricoverato in terapia intensiva dallo scorso 2 ottobre.

