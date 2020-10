Ospedale di Pantalla apre area lungodegenza pazienti Covid-19

(ANSA) - PERUGIA, 18 OTT - L'ospedale Media Valle del Tevere di Pantalla ha aperto, dal pomeriggio di sabato 17 ottobre, l'area medica di lungodegenza per pazienti Covid-19 con dieci posti letto disponibili, che, a partire da lunedì 19 ottobre, saranno incrementati a 20 ed estensibili, in caso di necessità, fino a 30.

Al momento - riferisce una nota della Usl Umbria 1 - sono stati ricoverati tre pazienti. L'ospedale continua con la sua normale attività nella massima sicurezza, essendo le due aree, quella per pazienti Covid e per i normali utenti, separate e con ingressi differenti.

In particolare, restano regolarmente in funzione il Centro raccolta sangue e il Servizio di procreazione medicalmente assistita. (ANSA).