Nuovo record di contagi al Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 18 OTT - Nuovo record di contagi al Covid-19 in Umbria: sono 327 i casi accertati nelle ultime 24 ore, secondo i dati ufficiali della Regione aggiornati al 18 ottobre.

Un dato che supera il boom di 263 contagi registrato nei giorni scorsi e che emerge da un totale di 3.412 tamponi processati (sono invece 253.302 quelli complessivamente eseguiti dall'inizio della pandemia).

I nuovi ricoveri sono 14: in tutto sono 129, con due pazienti in meno in terapia intensiva (da 16 a 14). I guariti nelle ultime 24 ore sono 26 (2.214 in tutto).

Gli attualmente positivi salgono a 2.436 e sono 4.742 i casi totali registrati in Umbria fino ad ora. (ANSA).