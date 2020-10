Zuccarini, l' ospedale di Foligno resti 'Covid free'

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 16 OTT - "Ho inviato una lettera alla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ribadendo tutte le riserve e le perplessità, già chiaramente espresse in occasione di precedenti incontri sul tema, in merito alla decisione di ripristinare l'ospedale San Giovanni Battista di Foligno come struttura 'parzialmente Covid'": lo rende noto il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini.

"Ho sottolineato - spiega - il ruolo strategico fondamentale della nostra struttura ospedaliera nel panorama regionale, che non può essere certamente svolto, nemmeno in maniera parziale, da altri ospedali 'minori', considerando che assicura prestazioni sanitarie ad un bacino di utenza vastissimo che si estende dall'Assisano alla Valnerina fino alle confinanti Marche, con erogazione di prestazioni specialistiche e di eccellenza. Una ulteriore 'commistione Covid' del San Giovanni Battista, terzo polo umbro, rischierebbe tra l'altro di compromettere l'intero equilibrio sanitario regionale, anche in considerazione del ruolo 'di prima linea' che andranno a svolgere Perugia e Terni, alle quali Foligno dovrebbe ad ogni modo assicurare supporto nell'espletamento delle cosiddette 'attività ordinarie'". "L'ospedale di Foligno - sottolinea il sindaco - ha già fatto la sua parte con gran senso di responsabilità, competenza ed efficienza, nella prima fase, reggendo l'urto di un'emergenza eccezionale". (ANSA).