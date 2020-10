Covid, primi 37 milioni per il rilancio dell'economia umbra

(ANSA) - PERUGIA, 16 OTT - Supportare le aziende durante l'epidemia, ma anche creare un trampolino di rilancio per l'Umbria: sono orientati in questa direzione i 37 milioni di euro che compongono il nuovo pacchetto di misure a sostegno dell'economia umbra presentato dall'assessore regionale allo Sviluppo economico, Michele Fioroni, affiancato dalla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei. "Un pacchetto di misure a cui faranno seguito altri fondi per arrivare ai primi mesi del 2021, con bandi futuri, ad un totale di 108 milioni" ha sottolineato Tesei.

Intanto sono quindi in arrivo questi primi 37 milioni che coinvolgono il bando su Ricerca e Sviluppo (15 milioni), il rifinanziamento dell'avviso Re-start a sostegno delle attività economiche del territorio colpite dalla crisi economica legata alla pandemia (10 milioni), il bando sulle competenze digitali (3 milioni), l'internazionalizzazione delle imprese e sistema fieristico (2 milioni), il sostegno alle aree di crisi Terni-Narni e ex-Merloni (4,5 milioni) e quello agli investimenti delle imprese per l'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile (2,5 milioni).

