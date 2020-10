ANSA-IL-PUNTO/ COVID: in Umbria dopo il record casi in calo

(ANSA) - PERUGIA, 16 OTT - Dopo il record di 263 casi registrato ieri, scende il numero dei nuovi positivi al Covid accertati in Umbria nelle ultime 24 ore: 198, secondo i dati ufficiali della Regione aggiornati al 16 ottobre, 4.210 in totale dall'inizio della pandemia. Aumentano però i ricoverati, che da 86 passano a 90, e cresce anche il numero dei pazienti in terapia intensiva, da 12 a 15. Ancora elevato il numero dei guariti accertati, 54 (sono 2.153 in tutto dall'inizio della pandemia). Gli attualmente positivi raggiungono quota 1.966.

Questa mattina la presidente Tesei ha convocato una Giunta straordinaria per mettere in atto una serie di attività, di cui alcune già programmate per dare "risposte concrete ed efficienti che permettano di tenere la situazione, ad oggi sotto controllo, stabile, evitando che il sistema sanitario umbro vada in affaticamento". E' stata firmata un'altra ordinanza, in tema di presenza di pubblico agli eventi sportivi. La presidente ha partecipato alla Conferenza Stato-Regioni durante la quale è stata sollecitata la chiusura per 15 giorni degli istituti superiori. Al momento i provvedimenti della Regione per il settore - sottolinea l'ente - hanno evitato particolari criticità all'interno dei plessi scolastici, criticità che invece si possono registrare nei pressi degli istituti prima e dopo le lezioni. La presidente "valuterà l'opportunità di adottare una specifica ordinanza".

Intanto i gruppi di minoranza nell'Assemblea legislativa hanno condiviso un articolato documento in cui denunciano "l'inadeguatezza del governo regionale dell'Umbria" per le scelte e le modalità attuate nell'affrontare la crisi sanitaria da Covid-19. Tali scelte sono spiegate come funzionali alla "riduzione dei servizi sanitari pubblici a vantaggio del sistema privato".

L'assessore regionale Michele Fioroni, ha presentato il nuovo pacchetto di misure a sostegno dell'economia umbra. "Supportare le aziende durante l'epidemia, ma anche creare un trampolino di rilancio per l'Umbria": sono orientati in questa direzione i 37 milioni di euro che compongono il nuovo pacchetto, cui faranno seguito altri fondi per arrivare ai primi mesi del 2021, con bandi futuri, ad un totale di 108 milioni. (ANSA).