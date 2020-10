A Mongiovino aperto cantiere restauro complesso monumentale

(ANSA) - PANICALE (PERUGIA), 16 OTT - A Mongiovino si apre il cantiere per il restauro del complesso monumentale.

L'ultima opera di manutenzione risale al Duemila quando, in occasione del Giubileo, venne eseguita la ristrutturazione di parte del cinquecentesco Santuario, con il consolidamento di alcune porzioni del complesso monumentale adiacente.

A vent'anni da questo significativo intervento si rimette mano al complesso delle Case Pie seicentesche che versano, dopo un lungo tempo di semiabbandono, in pessime condizioni.

Due anni fa, grazie all'iniziativa dell'Associazione Mongiovino Valnestore e della Confraternita del SS. Sacramento, titolare dei beni del complesso, è partito un ambizioso progetto di recupero e rivitalizzazione dell'estesa e suggestiva area monumentale. Grazie al sostegno della Fondazione Cassa di risparmio di Perugia e del Gal Trasimeno-Orvietano, si è potuto dare il via ai lavori di conservazione, consolidamento e messa in sicurezza di uno degli stabili del complesso.

L'intervento prevede inoltre la realizzazione di una sala di accoglienza polifunzionale.

La struttura multifunzionale sarà predisposta all'accoglienza turistica, alle attività culturali, ricreative e sportive senza dimenticare gli spazi adibiti per le esigenze parrocchiali.

