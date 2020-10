Tesei visita la sede della Luisa Spagnoli

(ANSA) - PERUGIA, 15 OTT - È stata la sede perugina della "Luisa Spagnoli" la nuova tappa della Presidente della Regione, Donatella Tesei, nell'ambito del programma delle visite nelle aziende umbre. Un marchio storico, nato nella prima metà dello scorso secolo, che ha fatto conoscere il nome di Perugia e dell'Umbria a livello nazionale ed internazionale.

Ad accogliere la presidente Tesei sono stati Nicoletta Spagnoli con il figlio Nicola, che l'hanno accompagnata durante la visita dell'azienda. Tesei, nel rispetto dei protocolli anti Covid, ha salutato alcuni dipendenti e si è poi intrattenuta con la proprietà ed i dirigenti dei vari comparti per parlare e confrontarsi in merito alle problematiche e necessità, alla luce dell'emergenza sanitaria, ma anche delle prospettive e delle opportunità del settore dell'abbigliamento e dell'imprenditoria umbra in generale. (ANSA).