Regione, "banco saltato" per scuole e trasporti

(ANSA) - PERUGIA, 15 OTT - A far "saltare il banco" in Umbria sono stati le scuole e i trasporti: ad evidenziarlo è stato Claudio Dario, direttore regionale alla Sanità, analizzando in una conferenza stampa l'andamento dell'epidemia di Covid-19. Con lui il commissario per l'emergenza in Umbria, Antonio Onnis, e l'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto.

Fino al 19 settembre eravamo in una situazione di "epidemia compensata", con le attività produttive, ristorative e commerciali che, secondo Dario, "non hanno portato a squilibri".

"Così come il rientro dalle ferie nonostante un allentamento che ci è stato delle precauzioni" ha aggiunto.

Il grafico mostrato, a 14 giorni dalla riapertura delle scuole, evidenzia però - è stato spiegato - l'impennata dei contagi.

In merito ai numeri delle scuole, Onnis ha sottolineato che le classi rientrate da isolamento sono 52, per un totale di 1.288 alunni. Quelle attualmente in isolamento, invece, sono 113 per 2.770 studenti.

E commentando i dati relativi ai nuovi positivi registrati ieri, 263, su 3.690 tamponi, l'assessore Coletto ha affermato che sul fronte del tracciamento "l'Umbria sta lavorando molto bene visto che ultimamente siamo arrivati anche oltre 4mila tamponi". "Numeri importanti - ha proseguito - superiori anche ad altre regioni e vuol dire che da parte nostra il monitoraggio c'è ed il tracciamento è attento. Se non andiamo a fermare però questa curva in ascesa i primi a risentirne saranno i territori e poi a scalare arriveremo agli ospedali nonostante che la pianificazione fatta ci ha trovato pronti". (ANSA).