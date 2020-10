Raffaele Sollecito, sono sul lastrico

(ANSA) - PERUGIA, 15 OTT - "Sono sul lastrico… 1,2 milioni di debito": a rivelarlo è Raffale Sollecito, coinvolto e poi definitivamente assolto per l'omicidio di Meredith Kercher, in un'intervista a Ogni mattina su Tv8. "Ho passato quattro anni in carcere di cui sei mesi in isolamento" ha ricordato il giovane per il quale i giudici hanno stabilito che non ha diritto ad alcun risarcimento per ingiusta detenzione.

"C' è un meccanismo piuttosto singolare, in Italia - ha rilevato Sollecito -, dove quando devi chiedere un risarcimento ti rimandano alla Corte che ti aveva condannato quindi è abbastanza complicato che abbiano un'idea diversa rispetto a quella che avevano… mi sono sentito un mostro. Hanno completamente distrutto la mia immagine, e anche quella della mia famiglia, sono stati anni tragici". (ANSA).