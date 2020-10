Messe in arabo in Basilica Cascia per popolo libanese

(ANSA) - PERUGIA, 15 OTT - Messe in arabo nella Basilica di Santa Rita a Cascia per mostrare ancora più vicinanza al popolo libanese, da sempre devoto alla santa degli "Impossibili". Ad annunciare l'iniziativa è il nuovo rettore del santuario, padre Luciano De Michieli. "Saranno celebrate con rito maronita, quello dei cristiani in Libano, a cominciare dal prossimo 22 ottobre, una volta al mese fino a maggio", ha spiegato il rettore.

"Terminata la celebrazione eucaristica si verrà di fronte all'urna di Rita e verrà fatto un affidamento del popolo del Libano, sempre in lingua araba e verrà trasmesso in streaming sul canale You Tube del monastero in modo che possa entrare nelle case di chi non si può muovere e sta vivendo delle difficoltà", ha detto ancora il religioso. Che ha anche ricordato come "da 20 anni a questa parte, ogni giorno, le monache agostiniane recitano una preghiera proprio per il popolo libanese segnato da sempre da forti tensioni". (ANSA).