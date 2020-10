(ANSA) - PERUGIA, 15 OTT - Dopo 40 anni di vita Gesenu debutta anche nel settore energia. Gesenu Energia segna così un "passaggio epocale" per l'azienda dei settore dei rifiuti. "Era necessario ampliare il perimetro operativo mediante l'avvio e lo sviluppo di un'attività di vendita di energia sul mercato libero, a partire dal gas" ha affermato Luciano Piacenti, consigliere delegato Gesenu, nel presentare il progetto a Perugia.

Per l'azienda - è stato quindi sottolineato - c'è il passaggio dalla monoutility alla multiutility. Le attività che svilupperà in Umbria, infatti, mireranno a privilegiare la fidelizzazione delle utenze al brand Gesenu, valorizzando la quota di clientela gestita per i servizi ambientali.

Tale progetto nasce con un'operazione di acquisizione di una società con sede a Roma e già attiva nella vendita di gas ai clienti finali, in possesso di tutte le necessarie iscrizioni ed autorizzazioni e con un proprio portafoglio di clienti gestiti.

Avrà sede a Perugia, presso la Gesenu, ed opererà - è stato sottolineato - come operatore nel settore della vendita dell'energia ai clienti finali con la prospettiva di sviluppo di posti di lavoro e indotto di interesse primario per la comunità.

