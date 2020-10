Assessore, in Umbria crescita importante epidemia Covid

(ANSA) - PERUGIA, 15 OTT - Sta registrando una "crescita importante, con età media dei positivi intorno ai 40 anni" l'epidemia di Covid in Umbria. Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto facendo il punto in una conferenza stampa.

Dall'incontro è emerso che sono stati accertati 263 nuovi casi nell'ultimo giorno, 648 nella settimana.

"L'epidemia è stata sotto controllo fino al 19 settembre - ha detto Coletto - poi si è registrata un'evoluzione che va allineata con la riapertura delle scuole".

L'assessore ha annunciato tra l'altro l'impegno per riadattare le terapie intensive negli ospedali umbri. (ANSA).