ANSA-IL-PUNTO/ COVID: in Umbria crescita "importante"

(ANSA) - PERUGIA, 15 OTT - In Umbria l'epidemia di Covid sta registrando una "crescita importante, con età media dei positivi intorno ai 40 anni". L'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto lo rileva facendo il punto della situazione in una conferenza stampa. Proprio nel giorno in cui si registra il massimo assoluto di casi positivi in un solo giorno, 263, l'87% in più del dato di ieri secondo quanto riporta il sito della Regione.

Rimangono però stabili i ricoverati in intensiva, 12, mentre passano da 83 a 86 i malati Covid complessivi negli ospedali.

Elevato anche il numero dei guariti accertati, 69, 2.099 totali, e restano 91 i deceduti. Gli attualmente positivi raggiungono quota 1.822.

Per Coletto "l'epidemia è stata sotto controllo fino al 19 settembre poi si è registrata un'evoluzione che va allineata con la riapertura delle scuole". Ed è proprio in questo ambito e sui trasporti che "bisogna intervenire" per l'assessore. "E' qui che dobbiamo incidere" ha ribadito. "Dall'apertura scuole, dopo 14 giorni - ha aggiunto -, c'è stato picco dei casi. Quindi andavano spacchettate facendo mattina e pomeriggio oppure valutare lezioni a distanza per superiori e Università come si era detto in conferenza dei presidenti delle Regioni prima dell'ultimo Dpcm".

Nel corso della conferenza stampa è stato detto che la curva epidemica evidenzia a partire dalla fine di settembre "una impennata" e l'incidenza cumulativa "si avvicina alla linea di tendenza esponenziale", soprattutto nell'area del perugino, assisano e Trasimeno.

E sul fronte dei ricoveri visto l'andamento dei contagi è necessario "individuare uno o due ospedali da dedicare interamente al Covid" ha annunciato il direttore regionale alla Sanità, Claudio Dario. (ANSA).