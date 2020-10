Più controlli a Città di Castello su trasporto scolastico

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 14 OTT - Più controlli nei momenti di entrata e uscita dei ragazzi dalle scuole: è una delle misure annunciate dal sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta, che ha incontrato il direttore regionale di Busitalia, Velio del Bolgia, per parlare di trasporto scolastico.

Il sindaco ha ringraziato il direttore Del Bolgia "per la disponibilità a comprendere le problematiche e a concordare alcune azioni di prevenzione anti-Covid volte a ridurre il rischio di assembramento e di comportamenti non corretti in alcuni momenti in cui è oggettivamente più facile non riuscire a rispettare la distanza di sicurezza o non indossare in modo corretto la mascherina".

"In particolare - ha sottolineato - all'entrata e all'uscita degli istituti superiori è stato osservata e segnalata dalle famiglie una particolare criticità, che cercheremo di risolvere attraverso un potenziamento del presidio sia da parte del Comune che di Busitalia".

"Durante le operazioni di entrata ed uscita delle scuole - ha annunciato il sindaco - sto pensando di impiegare, oltre alla polizia municipale, anche i volontari delle associazioni".

