Non si arresta trend crescita Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 14 OTT - Non si arresta il trend in crescita del Covid in Umbria. Secondo quanto riporta il sito della Regione, nell'ultimo giorno sono stati registrati altri 141 positivi, 3.749 totali. Aumentano anche i ricoverati, da 79 a 83, 12 (uno in più rispetto a ieri) in terapia intensiva.

Registrati anche un nuovo decesso (91 totali), e otto guariti (2.030 totali). Gli attualmente positivi passano da 1.496 a 1.628.

I tamponi eseguiti nell'ultimo giorno sono stati 3.427 (239.714 dall'inizio dellìepidemia). (ANSA).