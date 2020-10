La tomba di Carlo Acutis resterà aperta fino a lunedì

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 14 OTT - Resterà aperta due giorni in più del previsto, nel Santuario della Spogliazione, ad Assisi, la tomba del beato Carlo Acutis: visto il grande afflusso di devoti in questi giorni e le molteplici richieste di visita per il prossimo fine settimana il vescovo, monsignor Domenico Sorrentino d'intesa con il presidente della Fondazione del Santuario della Spogliazione, don Cesare Provenzi e il rettore padre Carlos Acácio Gonçalves Ferreira hanno deciso di lasciare visibile il corpo del giovane beato fino a lunedì 19 ottobre.

"Oltre alle migliaia di devoti che, grazie al lavoro dei volontari, hanno potuto venerare ordinatamente la tomba del Beato Carlo Acutis - spiega la diocesi - sono già arrivate numerose richieste di gruppi per sabato e domenica prossimi".

Pur mantenendo come da programma la celebrazione delle 10,30 di sabato 17 ottobre, la chiusura della tomba avverrà in maniera non solenne il lunedì successivo subito dopo l'Angelus.

La decisione di aprirla per 17 giorni era stata presa per evitare assembramenti pericolosi nel giorno della beatificazione, lo scorso 10 ottobre.

Al momento si ritiene opportuno chiudere per riaprire definitivamente in un momento più sicuro dal punto di vista sanitario. (ANSA).