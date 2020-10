Coronavirus:stop attività politica 3 candidati segreteria Pd

(ANSA) - PERUGIA, 14 OTT - "In questi giorni ed ore difficili, e con estremo rammarico, comunichiamo la sospensione di qualsiasi attività politica dei sottoscritti e di tutti i rappresentanti e dei candidati nelle liste": lo affermano in un comunicato congiunto i candidati alla segreteria regionale Pd Umbria Alessandro Torrini, Francesco De Rebotti e Massimiliano Presciutti.

"Lo facciamo - spiegano - in virtù del sacrosanto principio di tutela delle persone, non esponendoli minimamente a qualsiasi forma di potenziale rischio, come suggerito dalla autorità sanitarie ed in linea con il ruolo di salvaguardia che ci è dovuto". (ANSA).