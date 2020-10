Confronto buone pratiche tra ospedali Perugia e cinese

(ANSA) - PERUGIA, 14 OTT - Primo seminario interattivo tra professionisti dell'ospedale di Perugia e quelli del General Hospital of Ningxia Medical University, uno dei più importanti della Cina, con 3.600 posti letto e 5.500 dipendenti. Il progetto prevede un confronto di buone pratiche clinico-assistenziali e scambio di informazione su innovazione tecnologica in campo sanitario.

Nella mattinata di mercoledì è stato stabilito il primo collegamento tra le due strutture ospedaliere che sarà ripetuto nei prossimi mesi per approfondire temi relativi a specifiche aree assistenziali quali ortopedia, oncologia e cardiologia.

Ad aprire i lavori, il commissario straordinario Marcello Giannico, con il direttore sanitario Simona Bianchi e il direttore amministrativo Enrico Martelli. Giannico, come riferisce una nota dell'ospedale, ha proposto ai colleghi cinesi la storia della struttura, per poi passare ad illustrare le attività assistenziali e le eccellenze, tra le quali l'attività chirurgica della clinica ortopedica. All'incontro era infatti presente il professor Auro Caraffa, direttore della struttura, con gli specialisti Lorenzo Di Giacomo e Pierluigi Antinolfi.

L'equipe ha presentato un caso complesso di lussazione di anca, trattato con un intervento chirurgico di protesi realizzato con l'ausilio di protesi 3D. A rappresentare i percorsi assistenziale in sala operatoria Ilaria Bernardini della direzione medica, referente aziendale per gli scambi formativi internazionali. (ANSA).