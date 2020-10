Bacchetta si complimenta con agente polizia provinciale

(ANSA) - PERUGIA, 14 OTT - "Una settimana fa, una donna si è introdotta negli uffici della Provincia di Perugia di Spoleto trafugando alcuni oggetti di valore. All'esterno aveva due complici che l'attendevano, uno alla guida di un'autovettura e uno a fungere da palo. La ricostruzione dettagliata dei fatti e il loro arresto si devono alla professionalità e al lucido intervento di un nostro giovane agente della Polizia provinciale in forze al nucleo operativo Foligno, Spoleto e Valnerina": lo sottolinea il presidente Luciano Bacchetta. "Ritengo che rendere pubblico quanto avvenuto - aggiunge - sia doveroso nei confronti della polizia provinciale tutta e, in particolare, dell'agente che ha dimostrato sul campo l'affidabilità, la preparazione e l'importanza che questo Corpo riveste per la collettività e di come la sinergia tra le forze di polizia porti a risultati importanti. Ringrazio quindi anche a nome delle consigliere Erika Borghesi, con delega al personale e Letizia Michelini, alla polizia provinciale, il nostro giovane agente che per il comportamento adottato ha ricevuto anche l'elogio della Polizia di Stato con la quale ha collaborato per la felice soluzione del caso". (ANSA).