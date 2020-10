Orvieto partecipa a Ttg, Travel experience

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 13 OTT - Il Comune di Orvieto parteciperà alla 57/a edizione del Ttg, Travel experience, il marketplace del turismo in Italia che si terrà a Rimini da domani a venerdì. La presenza nel padiglione della Regione Umbria, riservato a operatori di settore, sarà possibile grazie alla collaborazione e all'ospitalità di Federalberghi Orvieto, che per il secondo anno consecutivo partecipa alla manifestazione fieristica.

"Il Comune di Orvieto - spiega il sindaco e assessore al Turismo, Roberta Tardani - torna dopo anni a partecipare a un'importante vetrina di promozione come il Ttg, manifestazione che negli ultimi anni è diventata un appuntamento irrinunciabile per chi si occupa di turismo in Italia. A Rimini portiamo il messaggio che abbiamo lanciato dopo il lockdown, la vitalità di una città dove è possibile immergersi in un'esperienza autentica e dove i visitatori non sono semplici turisti ma cittadini temporanei ai quali consegneremo idealmente le chiavi della città".

Giovedì il sindaco Tardani sarà presente alla manifestazione insieme con la responsabile dell'ufficio Turismo, Carla Lodi, ed il consigliere comunale con delega agli Eventi, Gionni Moscetti.

Durante la visita saranno idealmente consegnate le chiavi della città ai visitatori dello stand e agli operatori turistici che si sono già prenotati. Il gadget, una chiave in legno che riporta lo stemma della città e la silhouette del Duomo, è stato realizzato con la stampa 3D dagli studenti del liceo artistico di Orvieto. Insieme a questo un dispositivo Usb con il con il materiale foto e video sulla città. (ANSA).