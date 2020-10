In un disco concerto inedito di Mia Martini

(ANSA) - CALVI DELL'UMBRIA (TERNI), 13 OTT - Si intitola "Semplicemente amore" il disco che riproduce integralmente il concerto che Mia Martini tenne nella piazza principale di Calvi dell'Umbria il 12 maggio del 1991. L'idea di trasformare quell'esibizione in un cd è di Marcello Spiridioni, ex disc-mastering della Rca Italiana. Il disco è stato editato dalla Mondadori con il patrocinio del Comune di Calvi e uscirà, in allegato a "Tv Sorrisi e Canzoni", il prossimo 20 ottobre.

"Sono trascorsi trent'anni e quella registrazione, da me realizzata e gelosamente conservata in un cassetto, rappresenta un indelebile ricordo personale, che adesso ho deciso di condividere con tutti", ha spiegato Spiridioni.

Mimì allora si esibì come segno di riconoscenza verso il paese che l'aveva accolta e adottata, tanto che a Calvi dell'Umbria, Mia Martini aveva vissuto dal 1986 al 1993. (ANSA).