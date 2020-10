Guida autocarro ma rischio coma etilico, denunciato

(ANSA) - ACQUASPARTA (TERNI), 13 OTT - Aveva nel sangue un tasso alcolemico superiore ai 4 grammi per litro, tanto da essere considerato a rischio di coma etilico, un autotrasportatore cinquantenne bielorusso, denunciato dai carabinieri di Acquasparta dopo un incidente avvenuto in un'area di servizio lungo la E45. L'uomo, al quale è stata anche ritirata la patente, è stato ricoverato all'ospedale di Terni.

L'episodio - riferisce l'Arma - è accaduto nel pomeriggio di ieri, quando il mezzo guidato dall'autotrasportatore ha urtato un muretto perimetrale dell'area di sosta. Intervenuti sul posto, i militari hanno notato come l'uomo fosse in stato di grave alterazione psicofisica e lo hanno accompagnato in ospedale per l'accertamento alcolemico attraverso il prelievo ematico. I sanitari hanno rilevato un tasso di 4,03 grammi per litro.

Il cinquantenne deve rispondere di guida in stato di ebbrezza alcolica. (ANSA).